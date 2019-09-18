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AKP’li belediye 593 bin liralık hediyelik eşya aldı, üzerine başkanın adı yazıldı

2017 yılı faaliyet raporu görüşmeleri sırasında 145 milyon 844 bin TL borcu olduğu açıklanan AKP’li İstanbul Bayrampaşa Belediyesi’nin 2018’de de tasarrufa gitmediği anlaşıldı... Bayrampaşa Belediyesi, 593 bin liraya hediyelik eşya aldı. Hepsinin üzerine AKP’li Başkan Atila Aydıner’in adı yazıldı.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
AKP’li belediye 593 bin liralık hediyelik eşya aldı, üzerine başkanın adı yazıldı

31 Mart yerel seçimleriyle yeniden Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner'in geçtiğimiz yıl vatandaşa dağıtmak üzere 593 bin 150 TL'lik hediye aldığı ortaya çıktı. Hediyelik eşyaları, Bayrampaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü aldı.

Atila Aydıner'in üzerinde isminin yazılı olduğu vazo hediye ettiği kişiler arasında Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da bulunuyor.

Hediyeler arasında porselen kahve fincan takımı, porselen vazo, nazar boncuklu kahve fincan takımı, Türk motif işlemeli altın kabartmalı ibrik, leğen takımının yanı sıra kupa bardak, ahşap radyo, kristal saat, kalem, evrak çantası, kadın cüzdanı ve aynası ile erkek cüzdan bulunuyor. Hediyelik vazoların ve fincanların üzerindeki ‘Atila Aydıner Belediye Başkanı' yazısı ise dikkat çekti. AKP'li Başkan Aydıner 2019 yılında önce 216 bin TL'ye, ardından da 280 bin TL'ye bez çanta satın almıştı. Yalnızca 2019 yılında vatandaşa dağıtmak için alınan çantaların toplam bedeli 496 bin TL'ydi.

Son güncelleme: 06:01 18.09.2019
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