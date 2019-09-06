AKP’li belediye de tasarrufa geçti: 4 ayda 10 milyon tasarruf

Kağıthane'de yayın yapan yerel gazete “Sadabad Haber”de yer alan habere göre Kağıthane Belediyesi'nin yeni başkanı AKP'li Mevlüt Öztekin, belediyenin kaynaklarını doğru kullanmak ve daha çok yatırıma yönlendirmek amacıyla bir dizi tedbir alarak tasarrufa gitti. Öztekin, kiralanan araçlardan, yaz dönemi yapılan bir çok organizasyona, basın yayın tanıtım işlerinden, ağırlama harcamalarına ve yakıt giderlerine kadar bir çok kalemde kısıtlama yaptığını anlatarak 4 ayda 10 milyon lira tasarruf ettiklerini kaydetti. Öztekin belediyenin tüm birimlerinde harcamaların raporlarını alarak yeni dönemin tasarruf dönemi olacağını ifade etti.

TAŞIT KİRALAMA GİDERİ:13 MİLYON LİRA

Kağıthane Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Dr. Suat Sarı, ilçe belediyesinin nisan ayı oturumunda gerçekleştirilen faaliyet raporu görüşmeleri sırasında israf konusunu gündeme getirmişti. Sarı konuşmasında ilçedeki taşıt kiralama giderinin 2018 yılında 13 milyon 300 lira olduğunu açıklamıştı. Sarı, 2019 bütçesinde bu kiralık araç fiyatlarının daha da arttığını çünkü fiyatların yüzde 40 zamlandığını söylemişti. Kağıthane Belediyesi'nde 73'ü binek olmak üzere 155 adet kiralık araç olduğunu vurgulayan Sarı “İş makinesini, çekici araçlarını kiralayabilirsiniz zaten bunların satın alınması uygun değil. Ama 22 müdürlüğün olduğu bir belediyede 73 adet kiralık binek aracını anlamak mümkün değil. 73 araca 3 yılda 10.5 milyon TL ödüyoruz. Bu ilçede 65 bin öğrenci var, 10 bin lise öğrencisi ilçe dışına gidiyor okul olmadığı için. Gelin kiralık araç sayısını indirelim ve o para ile bir fen lisesi yapalım” demişti. Sarı bir diğer israf kaleminin de temsil ağırlama, fuar, tören organizasyon giderleri olduğuna dikkat çekerek 2017'de bu kalemler için 6.9 milyon lira harcandığını söylemişti.

İSRAF TESPİTLERİNE İTİRAZ ETMİŞLERDİ

AKP'li belediye başkanı Mevlüt Öztekin'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı tasarruf açıklamasına ilişkin SÖZCÜ'ye değerlendirmede bulunan Dr. Suat Sarı, “AKP'li belediye eleştirilerimizden ders almış. Kiralık araçlar ve temsil ağırlama giderlerini azaltan belediye tasarruf etmeyi öğrendi. Ben o konuşmayı yaparken AKP'li üyeler israf tespitlerime itiraz etmişlerdi ancak başkanın açıklamaları, tespitlerimizin doğruluğunu ortaya koymuş oldu” dedi. Sarı, belediyenin bir önceki dönem de AKP tarafından yönetildiğini dikkat çekerek başkan Öztekin'in tasarruf açıklamasının bir özeleştiri niteliği taşıdığını da vurguladı.