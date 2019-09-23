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AKP’li belediye photoshopla Selena Gomez’e başörtüsü taktı!

Kayseri'de AKP'li Talas Belediyesi, şehir merkezine astığı billboardlarda dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü taktı. Gomez'in hayran sayfalarının da dikkatini çeken billboard sosyal medyada gündem oldu.

17:53 -
Haberler Gündem
AKP’li belediye photoshopla Selena Gomez’e başörtüsü taktı!

Kayseri’de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın imzasıyla şehir merkezine billboardlar yerleştirildi. “Öğrenci kenti Talasımıza hoş geldiniz” denilen Billboardlarda yer alan başörtülü bir kadın ise dikkatlerden kaçmadı. Belediyenin dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez’e photoshopla başörtüsü taktığı görüldü.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan billboard, Gomez’in hayran sayfalarının da dikkatinden kaçmadı. Billboard fotoğrafıyla bir mesaj yayımlanarak, “Türkiye’de Kayseri Belediyesine ait olan afiş Selena’yı bir başörtüsüyle gösteriyor. (Elbette düzenleme)” ifadeleri kullanıldı.

AKP Kadın Kayseri öğrenci Türkiye
Son güncelleme: 18:00 23.09.2019
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