AKP’li belediye photoshopla Selena Gomez’e başörtüsü taktı!

Kayseri’de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın imzasıyla şehir merkezine billboardlar yerleştirildi. “Öğrenci kenti Talasımıza hoş geldiniz” denilen Billboardlarda yer alan başörtülü bir kadın ise dikkatlerden kaçmadı. Belediyenin dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez’e photoshopla başörtüsü taktığı görüldü.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan billboard, Gomez’in hayran sayfalarının da dikkatinden kaçmadı. Billboard fotoğrafıyla bir mesaj yayımlanarak, “Türkiye’de Kayseri Belediyesine ait olan afiş Selena’yı bir başörtüsüyle gösteriyor. (Elbette düzenleme)” ifadeleri kullanıldı.