AKP’li belediye tek bir araca 778 bin lira kira vermiş

İzmit'in CHP'li yeni belediye Fatma Kaplan Hürriyet göreve gelir gelmez belediyedeki hesaplarda detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde; AKP'li eski belediye başkanı Nevzat Doğan'ın makam aracı olarak kullandığı ultra lüks BMW marka aracına 3 yıl boyunca 778 bin 938 lira ödediği tespit edildi. Doğan'ın kullandığı bu araç için de 83 bin 396 lira da yakıt masrafının yapıldığı belirlendi.

TASARRUF TEDBİRLERİ VE YENİ ARAÇ

Doğan'ın, 15 Eylül 2018'de tasarruf tedbirleri kapsamında yeni makam aracı olarak kiralanan Reanult marka Talisman model makam aracı için de 7 ay boyunca 63 bin 257 lira ödeme yapıldığı öğrenildi. Söz konusu aracın yakıt masrafı ise 16 bin 709 lira oldu. Bilindiği üzere CHP'li başkan Fatma Kaplan Hürriyet göreve geldiği günden bu yana kendisine ait olan özel aracını kullanıyor.

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