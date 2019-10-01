AKP’li belediyede geçici işçilerin 3 ay fazla çalışma mutluluğu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan işçiler ile bir araya geldi. Altay, konuşmasında 9 ay geçici süreyle çalışan yaklaşık bin 418 personelin artık tam zamanlı çalışacağını belirtti.

ALTAY : 9 AY GEÇİCİ DEĞİL, 12 AY ÇALIŞACAKSINIZ

Büyükşehir Belediyesi’nde memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere çalışan sayısının 9 bine yakın olduğunu ifade eden Altay, “Yapılan çalışmalar sonucunda, çalışma süresinin 12 ay olmasıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Bizim açımızdan herhangi hukuki sorun olmayacak, bir çözüm ürettiğimize inanıyoruz. Bundan sonra da hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hem sizler hem de aileleriniz için hayırlı mübarek olsun” dedi.

BELEDİYENİN BORCU 699 MİLYON

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı itibariyle İller Bankası'na 699 milyon borcu buluyor.