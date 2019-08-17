AKP’li belediyede ilginç atama: Kuzenini şef yaptı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan AKP’li Mustafa Demir’in, belediyede üst düzey yöneticileri değiştirip başka şehirlerden atamalar yapması tepki çekti. Demir, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma şirketi MOTAŞ’ın Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı’yı da SAMULAŞ Genel Müdürü olarak atadı. Göreve başlayan Tamgacı’nın ilk işi ise daha önce Kayseri ve Malatya’da görev yaptığı isimleri Samsun’a getirmek oldu. Yeni gelen isimler kurum arasında tartışmalara neden oldu.

SAMULAŞ Genel Müdürü olarak göreve başlayan Tamgacı, Kayseri ve Malatya belediyelerinde birlikte çalıştığı iki kişi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne aldırdığı kuzenini Samsun’a getirdi.

3 İSİME DE MÜDÜRLÜK VERDİ

Enver Sedat Tamgacı, yanında kente getirdiği personelden birisini 2.Genel Müdür Yardımcısı yaparken, bir diğerini de Otobüs İşletme Müdürlüğü görevine getirdi. Kuzenini ise Satın Alma Şefi olarak atadı.

SATIN ALMA PERSONELİNİ VATMAN, OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ SATIN ALMADA GÖREVLENDİRDİ

Genel Müdür Tamgacı’nın kurum içinde personelin yerlerinde yaptığı değişiklikler de tartışma yarattı. Tamgacı, satın alma şefliğinde yıllarca çalışan 2 personel ile özel kalem de çalışan bir kişiyi vatman yaptı. Bir otobüs şoförü ile bir mekanik bakım personelini de satın alma da görevlendirdi. Genel Müdür Tamgacı’nın yapılan görev değişikliklerini kabul etmeyen personelide işten çıkarmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.