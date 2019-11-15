AKP’li belediyeden mezar taşı müzesi

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Tarihi Mezar Taşları Müzesi'nde yüzyıllar öncesinden günümüze miras kalan tarihi mezar taşlarını sergiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın şanlı ecdadından kalan camiler, medreseler, türbeler ve imarethaneler gibi tarihsel birikimi günümüze yansıtan çok önemli yapılara sahip olduğunu belirterek, bu amaçla kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusuna önem verdiklerini söyledi.

“TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Tarihi mezar taşlarının ve mezarlıkların da bir milletin geçmişle kurduğu köprünün en önemli ayaklarından biri olduğunu belirten Başkan Altay, bu kapsamda Mevlana bölgesinde hayata geçirilen Tarihi Mezar Taşları Müzesi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade etti.

“260 MEZAR TAŞI SERGİLENİYOR”

Başkan Altay, “Yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kurulu müzede son olarak Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait 260 mezar taşının restorasyon çalışmaları ve kitabe metinleri üzerinde transkript çalışmaları tamamlanarak sergilenmeye hazır hale getirildi. Hemşehrilerimiz ve şehrimizi ziyarete gelen misafirler birbirinden değerli tarihi mezar taşlarını ve kitabeleri müzemizde görebilir” dedi.