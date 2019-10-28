AKP’li belediyenin kovduğu işçinin çocuğundan yürekleri sızlatan soru

Beş yıldır sözleşmeli çalıştıkları AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden çıkarılan 14 işçi ve aileleri eylem yaptı. İşçilerin eylemine, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) da destek verdi. Bir çocuğun elinde tuttuğu “Babamı neden işten attın Hilmi amca” yazılı pankart dikkat çekti.

EKMEK ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ

Belediyenin önünde bir açıklama yapan Bem-Bir-Sen Ordu İl Başkanı Rahmi Çakır, şunları söyledi: 14 arkadaşımız 7 Ekim Pazartesi sabahı, işlerinin başına gittiklerinde, hiçbir sebep gösterilmeden ellerine ulaşan tebliğ kâğıtlarıyla işten çıkartıldıklarını öğrendiler. Bu arkadaşlar hakkında daha önce tutulmuş olumsuz bir tutanak ve uyarı bulunmuyor. Ekmek namustur. Ekmek üzerinden siyaset yapılmaz. Kış ayında emekçiler sokağa atılmıştır. Bu Müslümanlığa sığmaz. Buradaki çoğu arkadaşımız evli, çocukları olan kişilerdir. Kış mevsimi öncesi yapılan bu uygulama zulümdür.

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7 farklı kurumdan 250 bin TL maaş aldığı iddia edilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 14 işçiyi işten çıkarıp, aynı gün 65 işçiyi işe almak için ilan vermişti.