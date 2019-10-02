AKP’li Çelik: Bu yükü sonsuza kadar çekme gibi bir kapasiteye sahip değiliz
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, mülteci meselesi hakkında yaptığı açıklamada, "Netice olarak bu yükü sonsuza kadar çekme gibi bir kapasiteye sahip değiliz. AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır. Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir" ifadelerini kullandı. Yüzde 50+1 oy tartışmasıyla ilgili de Çelik, "AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok. Faruk Çelik kendi görüşünü söylemiş. Bu bir yap-boz tahtası değil. Biz halkın onayına saygılıyız. Halktan geçmiş bir düzenlemeyle oynamak bize yakışmaz" dedi.
Son güncelleme: 18:52 02.10.2019