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AKP’den flaş erken seçim yanıtı!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim konusunda "Erken seçim yok. Seçimler yapıldı ve bitti. Vatandaş ne derse o olur. Vatandaş seçim istemiyor. Herhangi bir yerde mesela diyerek gündeme gelen bir konu bile değildir" açıklamasını yaptı.

18:19 -
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AKP’den flaş erken seçim yanıtı!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin, “Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir.” dedi.

Yargı reformu konusunda da Çelik, “Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir.” ifadesini kullandı.

Erken seçim konusunda Çelik, Erken seçim yok. Seçimler yapıldı ve bitti. Vatandaşın beklentisi reformların yapılması” dedi.

AKP Diyarbakır Dünya Meclis Ömer Çelik
Son güncelleme: 18:35 18.09.2019
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