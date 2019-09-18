AKP’den flaş erken seçim yanıtı!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin, “Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir.” dedi.

Yargı reformu konusunda da Çelik, “Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir.” ifadesini kullandı.

Erken seçim konusunda Çelik, Erken seçim yok. Seçimler yapıldı ve bitti. Vatandaşın beklentisi reformların yapılması” dedi.