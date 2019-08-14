AKP’li eski başkandan AKP’li vekile Kaz Dağları tepkisi

Kaz Dağları'ndaki Kirazlı Köyü’nde Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni arama projesinde, binlerce ağacın kesilmesinin yankıları sürüyor. Son olarak, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın sosyal medya hesabından kesimlerin 2 yıldır devam ettiğini belirtmesi üzerine, Babaoğlu, “Kardeşim hadi halk görmedi yeni farketti. Sen devletsin sen de mi görmedin derler adama” diyerek, tepki gösterdi.

Babaoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kaz Dağları ile ilgili kesilen ağaçlar ve siyanür tehlikesinin boyutunu bilmiyoruz. Ancak bundan dolayı eylem yapmaya kalkan insanlara dün ağaçlar kesilirken nerede idiniz sorusunun yetkili bir ağızdan sorulması, Cumhurbaşkanımızın liyakat sözlerinin önemini bir kere daha ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

“ARAMA RUHSATI İLE TEK BİR AĞAÇ KESTİRMEZLER ADAMA”

Babaoğlu, Turan’ın arama ruhsatlarını kendilerinin vermediği sözlerini de eleştirerek, “Eğer ülke ekonomisi için bu yatırımın yapılması, dolayısı ile ağaçların kesilmesi elzemdi ise bunu anlat halka. Arama ruhsatları nedir hangi aşamada alınır akabinde işletme ruhsatı nasıl alınır bunları bilmek ondan sonra veriliş tarihlerini değerlendirmek lazım. Arama ruhsatı ile bir tek ağaç bile kestirmezler adama. Halkın beklediği,bu yatırımı yapan Kanadalı şirketin ve ülkemizin ne kazandığını bilmek önemli, kötü kokular duymak istemeyen insanların rahatlaması için bu bilgilere ihtiyaç var” dedi.

Öte yandan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar da Turan'ın 2 yıldır kesim var sözlerini yalanlayarak, “Söz konusu kıyım 4 ay içinde oldu. Biz bu belirttiğimiz süreler içinde bütün kurumlara gittik fakat olumlu bir sonuç alamadık” demişti.