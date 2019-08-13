AKP’li eski belediye başkanından AKP’ye veryansın

Beldede 10 yıl Belediye Başkanlığı yapan AKP'li Murat Kılıçaslan, 31 Mart seçimleri öncesinde adaylığını açıkladı ancak onun yerine İbrahim Dere aday gösterildi. Seçimleri ise MHP’li Halil Çetin kazandı. Kılıçaslan, kendisinin başlattığı Fındık Festivali’nin Ordu’da yapılması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“BECERİKSİZ SİYASETÇİLER YÜZÜNDEN”

Fındık Festivali’nin Ordu’ya kaptırılmasının sebebinin Giresunlu siyasetçilerin beceriksizliği olduğunu ileri süren Kılıçaslan, “Fındık Festivali beceriksiz siyasetçilerimiz yüzünden Ordu'da yapılacak ve görülen o ki bu festival uluslararası festivale dönüşecek. Fındığın Başkenti Giresun'da sahip çıkılmayan Fındık Festivali'ne Ordu ilinin sahip çıkması ve bölge için önemli bir adım atması şehrimizde tepkilere yol açtı. 2 sene önce kıt imkânlarımızla başlatmış olduğumuz Fındık Festivalimizi ne yazık ki, idarecilerimiz sahip çıkmamış ve tarihi bir fırsatı komşu ilimize kaptırmıştır” ifadeleri kullandı.

“BELDEYİ İLÇE YAPMAMI BENİM PARTİM ENGELLEDİ”

Belediye başkanlığı döneminde Duroğlu Beldesi'ni ilçe yapmak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Murat Kılıçaslan, “Bundan 3 yıl önce görev yapmış olduğum Duroğlu Beldesi'ni, ilçe yapmak için kolları sıvadık. 2 bin 500 olan nüfusu 11 bin 500'e çıkardık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başkasına gerek yok, kendi partim ilçe olmamamız için mücadele etti ve bizi engelledi. Yoksa Murat Kılıçaslan önümüze geçer diye mi engellediniz? Benim sizlerin yerinde gözüm yok. Ama bu şehir için gidin Ordu siyasetçilerinden ders alın, yanlarında staj yapın” diye yazdı.

“AKP’Yİ BİTİREN ŞU ANDA GÖREVDE OLAN KİŞİLERDİR”

Giresunlu siyasetçileri isim vermeden eleştiren Kılıçaslan, çevre illere göre kentin kasaba gibi göründüğünü iddia ederek, “Benim ilim Giresun basiretsiz siyasetçilerin elinde oyuncak olmuştur. Çevre illerin içinde kasaba olmaya mahkûm edildi. Abilerimizin işleri adeta çelik-çomak oynamak olduğu için çevre illerin ilerleyişini sadece seyreder dururuz. Biz bu akılla devam ederken şehrimizin yarısı hafta sonu Ordu iline, yarısı da Trabzon iline gider” dedi.

Siyasetçilerin günübirlik ayak oyunlarını ilke edinip ‘siyaset yaptık' diye ahkâm kestiklerini aktaran Kılıçaslan, “Şehri adına hizmet etmek isteyen kişilerin önünü de keserek onları tu-kaka ilan edip siyaset yapmasını engellemeyi de marifet bilirler. AKP’yi bitiren, küçülten ve adeta kemiren şu anda görevde olan kişilerdir ve Cumhurbaşkanımızın kredisini bitiriyor ve bitirdiler. Bana kimse başarılarından bahsetmesin. Bencilliğinizi, ukalalığınızı, beceriksizliğini bu şehrin insanları da çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

“DUROĞLU NÜFUSUNU TAŞIYANLARA CEZA YAZILDI”

Duroğlu'nun gelişmesi ve ödeneğinin artması için görev süresince yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Murat Kılıçaslan, “Ordu ilinin birlik ve beraberlik adına her zaman kenetlendiğini, konu Ordu ise tüm siyasi partilerin bir araya geldiğini, birlik olmayı da Ordu'yu büyükşehir yaparak taçlandırırken, bizim şehrimizde de Duroğlu'na nüfusunu taşıyan 750 vatandaşımıza bin 469 TL ceza yağdırılıyor. Bu ceza vatandaşlarımıza değil, şehrimize kesilmiştir. Bu cezalar seçimden önce değil, seçimden sonra kesildi. Ödeneği artsın diye çabalarken, vatandaşlarımıza ceza yağdırılması alkışlanacak durum mu?” diye sordu.

Kılıçaslan, “Şehri için hizmet aşıklarına fırsat verilmediği için hizmet erlerini tu-kaka ilan eden bu zihniyete şehrim adına yazıklar olsun diyorum. Herkesin dikkatini çekmek isterim ki bu cezayı bana değil millete veriyorsunuz, 750 Giresunluya ceza yağdırılırken belki kıs kıs gülen seçilmişlerimiz de olmuş olabilir ama şurası da iyi hesap edilmeli, her bir ceza yiyen vatandaşın evinde 4 oy olsa 3 bin oy götürüyorsunuz. Bu cezaları millet seçim zamanı unutmaz” şeklinde konuştu.