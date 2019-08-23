AKP’li gençlik kolu başkanına sınavsız müşavirlik

Biradlı, Twitter hesabından göreve atandığını duyurarak, “İlçe Başkanım Adem Koçyiğit'in desteği ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun teveccühüyle, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile İçişleri Bakanlığı'na Bakan Müşaviri olarak atandım. Tebrik ve destek mesajlarını esirgemeyen herkese teşekkür ederim” diye yazdı. AKP'deki görevinden istifa ettiğini açıklayan Biradlı, “İçişleri Bakanlığı'ndaki görevime atanmamdan ötürü, 16.04.2018 tarihinden bu yana sürdürmüş olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüpsultan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden 19.08.2019 tarihi itibarı ile istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.