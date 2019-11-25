AKP’li Kaya: Teröristler yüzünden düğünümüzü bir gün yapmak zorunda kaldık

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin bazı milletvekilleriyle Hakkari’de ziyaretlerde bulundu. AKP’nin olağan kongre süreci öncesi nabız yoklayan Kaya, Hakkari’ye ilk olarak 2010 yılında düğünü için geldiğini söyleyerek, o dönem yaşadıklarını anlattı:

“OTURDUĞUMUZ EVE MOLOTOF ATTILAR”

* Benim eşim Hakkarili. Düğüne başladık, terör örgütünün talimatı sonrası şehirde bütün kepenkler indi ve düğünler iptal oldu. ‘Düğün yapmayacaksınız’ diyorlardı ve o dönem insanlar düğünlerini istedikleri gibi özgür bir ortamda sürdüremiyordu. Bir gün düğün yaptık. Normalde burada düğünler üç gün, bir hafta sürüyor. İkinci gün düğünümüzü yarıda kesmek zorunda kalmıştık. Oturduğumuz yere, oturduğumuz eve o dönem molotof attılar.

“BUGÜN ÇOCUKLAR GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR”

* Ama bugün şehrin ışıkları ışıl ışıl. İnsanlar sokakta ve sokakta huzur var, dayanışma var, insanlarımızın gözünde umut var. Buranın güzel evlatları, en güzel şekilde eğitim alacaklar. Biz Hakkari ve ilçelerinde çocuklarımıza eksiksiz şekilde hizmet veriyoruz. Bugün Hakkari’nin çocukları geleceğe umutla bakıyor. Niçin? Çünkü hepsi okuyacak, hepsi buraya, bu kente, bu bölgeye, bu coğrafyaya, bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler. (İHA)