AKP’li Sofuoğlu, çalınan saati için Instagram’dan yardım istedi

Tayland’ın Bangkok kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dünya üzerinde sadece 100 olduğu belirtilen 560 bin TL’lik Hublot marka saatin çalındığını duyuran Sofuoğlu, “Hublot umarım bana yardım eder” dedi.

Instagram’dan yaptığı paylaşımda Kenan Sofuoğlu, “ÇALINDI!Bu Hublot özel üretim ve dünyada sadece 100 tane var bu da 1. HUBLOT Turkey benim için özel üretmişti ama geçen hafta Bangkok Havalimanı'nda çalındı!!! Umarım Hublot bulmam için bana yardım eder” ifadelerini kullandı.