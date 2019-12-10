AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden ‘hamsi’li gönderme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından “hamsi”li gönderme yaptı.

Zorluoğlu, bazı basın yayın organlarında yer alan “İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın son provokatif eserlerinden biri olan, duvara bantlanmış muz çalışması 120 bin dolardan satışa sunuldu” haberi üzerine, sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

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“ESER DEDİĞİN BÖYLE OLUR”

Zorluoğlu, twitter hesabı üzerinden hamsinin duvardaki bantlı fotoğrafını paylaşarak, “Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur.” ifadesini kullandı.

Konu ile ilgili değerlendirmede de bulunan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

“Biz burada hem hamsinin Trabzonlu için ne manaya geldiğini anlatmak, hem de biraz mizah yapalım istedik. Niyetimiz popüler kültüre bir atıf yaparak Trabzon’a dikkat çekmekti. Bu paylaşımımız özellikle gençler tarafından çok beğenildi. Trabzon bir deniz şehri, balık şehri, hamsi şehri.”

‘BANTLANMIŞ MUZ’ 120 BİN DOLARA SATILMIŞTI

ABD’nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan’ın, ‘duvara bantlanmış muz’ eseri, 120 bin dolara satılmıştı. AJANSLAR