AKP’li Ünal: İmamoğlu’nun karşısına oturanlar soru sormaktan korkuyor

Ünal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

En son Ordu'daki olay gibi. Benim için orada daha önemli bir konu var. Burada ahlaki bir konu var. Ben valiye basit dedim diyen ama bütün görüntülerde valiye açı bir şekilde hakaret ettiği ortaya çıkmasına rağmen kamuoyunun gözünün içine bakara bütün yayınlarda bunu açık bir şekilde inkâr etmeyi, dolayısıyla kamuoyuna yalan söylemekten herhangi bir şekilde çekinmeyen bir profille karşı karşıyayız. Bu siyasetin değil ahlakın konusu olarak görüyorum.

“Moderatör adaylarla görüşsün’ dedik ama Yıldırım’la yüz yüze görüşülmedi”

Moderatörün adaylarla görüşmesi çağrısı yapmıştık. Biz moderatör adaylarla görüşsün dedik. Burada asıl sorun şu; Yıldırım Beyle görüşmedi. Buradaki ahlaki sorun İmamoğlu ile görüştüğünü söylememesi ve Yıldırım'la görüşmemesi.

Moderatörün basın açıklaması izlenirse eğer, inisiyatifin moderatörde olması gerektiğini söyledik biz. Moderatör adaylarla görüşsün dedik. Buraya kadar bir sorun yok. Buraya kadar her şey açık bir şekilde konuşuldu. Peki bunun teknik alt yapısını kim hazırlayacak? TRT dedik. CHP karşı çıktı, FOX yapsın dediler. Biz de buna itiraz ettik. İki siyasi partinin teknik alt yapısı bir araya gelip teknik alt yapıyı gerçekleştirsin dedik. 11 Haziran'da CHP adayı Yıldırım'ın soruları istediğini açıkladı. 11 Haziran'da soruları istediği iddia edince, ki böyle bir şey söz konusu değil, bu iddiadan sonra moderatör artık kimseyle görüşmeyeceğine dair, görüşmediğine dair açıklamaları oldu. Engin Altay ve ben Küçükkaya ile bir toplantı yapalım dedik. Küçükkaya 12:10 gibi toplantıya katıldı. Biz bu toplantıda kaç soru olduğunu konuştuk. Bunları konuşmamız gerekiyordu. Bir çerçeve oluşturmanız gerekiyordu. Olmayınca bu çerçeve ne oluyor, Küçükkaya yayının sonunda aileleri canlı yayına çıkardı. Aileler canlı yayına katılmak istemedi. O yüzden sonunda fotoğraf verdiler. İlk defa böyle bir şey gerçekleştiği için biz çerçeveyi belirlemek istedik. Çarşamba günü yaptığımız görüşmede adaylarla yalnızca telefonda görüşeceğini söylemişti. Şimdi ben görüyorum ki bir gün sonra İmamoğlu ile görüşmüş. Biz Engin Altay'la son bir güvenlik açısından toplantı yapmışız. Ben 15 Haziran Cuma günü saat 17:00'de Yıldırım ile son bir görüşme yaptım. İsmail Küçükkaya'ya sizinle görüştü mü diye sordum. Bunun üzerine Engin Altay'ı aradım. 17:56'da Engin Altay'ı arayarak Binali Beyle görüşmemiş diyorum. Kendisini bir arayıp bilgi alır mısın? Diyorum.

‘Bana ve Binali Bey’e açık bir şekilde yalan söylendi’

Yayında neler yaptığını da söyledim. Bunlar Sayın Yıldırım'ın performansını etkileyecek şeyler değil. Yıldırım zaten meydan okuyarak o meydana çıktı. Biz orada Yıldırım'a adil davranılmadı, şunlar, bunlar yapıldı demiyoruz. Bana ve Binali Beye açık bir şekilde yalan söylemiş olmasıdır asıl mesele. CHP adayının sistematik olarak yaptığı bir şey var. Şimdi siz eğer muhatabınız üzerinde bir baskı oluşturarak bana istemediğim soruları sorarsanız cingar çıkar tarzında. İnsanların Ekrem İmamoğlu'na soru sorma hakkı yok çünkü İmamoğlu'na soru sorulunca cingar çıkarıyor. Sizin aylan söylediğiniz iki üç tane kanalın kamerasıyla ispat edilmiş.

‘İmamoğlu’na soru sormaktan korkuyorlar’

Dün TRT'de izledim ve bir süre sonra izlemekten vazgeçtim. Kendisine karşısına oturtulan kişiler soru sormaktan korkuyor. Biz bir şey söyleriz de burada tatsız bir şey çıkar diye korkuyorlar. Ahmet Hakan'la yaptığı yayında da basit bir şey sordu Ahmet Hakan. İşi buradan öyle bir noktaya götürdü ki. Adayla ilgili birisi bir şey söylediği zaman, mesela Portakal çıktı dedi ki; bu benim burada kullanabileceğim bir ifade değil' dediği için linç edildi. İlk defa Türk siyasetinde böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir şey yalansa yalandır. CHP adayı için kameraların görüntülemesi yeterli değil. CHP adayı bu konuda inanılmaz zeytinyağı gibi üste çıkarak yoluna devam ediyor. Bu milletin muhteşem bir feraseti var. Şu anda ben konuşurken bu sözlerimde ne kadar samimiyim bunu görür, karşı taraf da ne kadar samimi bunu da görür. Bu millet sandıkta kararını verecek.