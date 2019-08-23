AKP’li vekil: Hukuksuz şiddeti meşru gösteren vatanı sevemez

Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanması nedeniyle evvelsi gün, Van'da protesto düzenlenmişti. Bir gösterici çok sayıda polis tarafından darp edilmiş ve polisler hakkında soruşturma açılmıştı.Yaşananlara tepki gösteren AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Van’daki bu görüntüler korkunç. Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır” açıklamasına gelen tepkilere yanıt verdi. Yeneroğlu, “Hukuksuz şiddeti ve linç kültürünü küçümseyen, meşru gösteren ve hatta savunan vatanı sevemez. Polisimiz gücünü silahından değil, hukukun kendisine münhasıran amme hizmeti için verdiği sınırlı yetkiden alır” dedi.

“Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz”

Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Yeneroğlu, ‘Vatansever hukukun üstünlüğünü savunur. Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz, çünkü hukuksuzluk illegaliteyi meşru kılar ve böylece hukuk devletinin altını oyar. Terör örgütlerinin hedefi de bu zaten. Hukukun olmadığı yerde adalet olmaz. Devlet ise adalet üzerine bina edilir’ dedi.

‘Hukuksuz şiddeti ve linç kültürünü küçümseyen, meşru gösteren ve hatta savunan vatanı sevemez’ diyen Yeneroğlu,’Polisimiz gücünü silahından değil, hukukun kendisine münhasıran amme hizmeti için verdiği sınırlı yetki ve sorumluluktan alır. Atatürk en güzel biçimde tanımlamıştır: Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır’ diye konuştu.