AKP’li vekil yanlışlıkla torpil mesajını paylaştı

T24’teki habere göre daha önce Basın İlan Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan AKP milletvekili Mustafa Canbey, kendisinden Gönen Adliyesi ve Marmara Adası Zabıt Katipliği alımı için 9 Eylül tarihinde yapılacak mülakat sınavında yardımcı olmasını isteyen Burcu isimli bir kadının mesajını yanlışlıkla Whatsapp durumundan paylaştı.

Kendisine “Mustafa Amca” diye hitap eden ve yardımcı olması için TC kimlik numarasını da veren Burcu adlı kadının mesajını olduğu gibi yayınlayan ve telefon rehberine ekli yüzlerce kişinin fark ettiği durumu kendisini arayanlar sayesinde öğrenen Milletvekili Canbey, dakikalar sonra söz konusu paylaşımını sildi.