AKP’li vekilden ilginç ‘oy pusulası’ yorumu: Ashab-ı Kehfi hatırlattı

AKP Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, partisinin Konya İl Başkanlığı'nda haftalık gündem değerlendirme toplantısına katıldı. Özdemir, ilginç açıklamalarda bulunarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da ekonomiye dair değerlendirmeler aldıklarını ve ekonomik krizin devam edeceğini öngördüğünü söyledi.

“8 RAKAMINI GÖRÜNCE ASHAB-I KEHFİ HATIRLADIM”

YSK'nın 31 Mart Mahalli İdareler seçimi öncesi kura çekimini hatırlatan Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti’nin oy pusulasındaki yerinin 8 olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu; “İslam inancı gereği, bir şeyi uğursuzluğa yormanın yeri yoktur fakat hayra yormanın önemi vardır. 8 rakamını görünce Ashab-ı Kehfi hatırladım. 8 rakamının hakikaten mukaddes kitabımızda yeri olan bir rakam olduğunu gördüm. Gönlüm de bu anlamda bir ferahlama ile doldu”

“5 ALIYORSAK BUNDAN BÖYLE 4 ALACAĞIZ”

2018 yılının ekonomik krizle geçtiğini belirten Özdemir, 2019 yılında kendisinin de tasarruf yapacağını söyledi. 2019'un tasarruf yılı olacağını belirten Özdemir, “5 alıyorsak bundan böyle 4 alacağız” dedi.

PARTİLERİN PUSULADAKİ YERİ

31 Mart seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki sıralaması ise şu şekilde; Saadet Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Hür Dava Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Demokrat Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve HDP.

ASHABI KEHF NEDİR?

Ashâb-ı Kehf (Mağara Dostları) adıyla Kehf Sûresi’nde kıssası zikredilmekte ve İslâm kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Yedi Uyurlar olarak da bilinirler. Kral Dakyanus’un zulmünden mağaraya sığınanların gençler olduğu, mağarada yıllarca uyudukları, köpeklerinin de yanlarında bulunduğu, belli bir süre sonra uyandıkları, aralarında mağarada ne kadar kaldıklarını konuştukları, içlerinden birinin şehre gümüş para ile yiyecek almaya gittiği, mağarada 309 yıl kaldıklarının söylendiği, ancak ne kadar kaldıklarını Allah’ın bildiği ifâde edilmiştir. Türkiye'de birçok yerde Ashâb-ı Kehf mağarası bulunmaktadır. Dünya’nın değişik kültürlerinde izlerine rastlanmaktadır.