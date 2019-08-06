AKP’li vekilden Kaz Dağları açıklaması: Ağaçlar kesildikten sonra eylem yapıyoruz, bu eylemlerin kime faydası var?

Türkiye’nin oksijen depolarından Kaz Dağları’na yapılmak istenilen altın madenine karşı başlatılan doğa mücadelesi Su ve Vicdan nöbetleri ile sürüyor. Dün ise nöbet komitesi tarafından büyük buluşma etkinliği gerçekleştirildi. AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, etkinliğin akşamında sosyal medya hesabından Kaz Dağları’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turan'ın paylaşımları şöyle:

Bugün şehrimize Kaz Dağları hassasiyeti için geldiğini iddia eden misafirlerimizin hiç birinin aklına, ‘2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?' diye sormak gelmedi mi!? Maden sahası Kaz Dağları'nda değil, 40 km uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi'nde. İlk ruhsat 12 Mart 2001 tarihli (AK Parti daha kurulmamış bile). Tüm kurumlar süreci hassasiyetle takip ediyor. ÇED Raporuna aykırı bir adıma asla izin verilemez. Çevre hepimize emanet.