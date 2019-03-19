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AKP’li vekilden saldırı görüntülerinin yayınlanmasına tepki | Son dakika

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin yayınlanmasını, "Bu görüntüleri çocukların izlemesini doğru bulmuyorum. Kim telkinde bulundu bilemiyorum ama doğru olmadığı kanaatdeyim" şeklinde değerlendirdi.

23:47 -
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Yeni Zelanda’da 50 müslümanın canice katledilmesinin ardından vahşetin görüntülerinin AKP mitinginde yayınlanmasına bir tepki de AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan geldi.

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Mustafa Yeneroğlu, WDR Köln Radyosu'nun yaptığı söyleşide katliam videosunun gösterilmesine karşı olduğunu söyledi. Yeneroğlu, “Ben görüntüyü izledikten sonra ilgili arkadaşlara görüşümü ilettim. Bu görüntülerin çocukların izlemesini doğru bulmuyorum. Kim telkinde bulundu bilemiyorum ama doğru olmadığı kanaatdeyim. Ben büyük bir ekseriyetin benim gibi düşündüğünü düşünüyorum” dedi.

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Son güncelleme: android-time 23:57 19.03.2019
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