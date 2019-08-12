Eski bakandan AKP’li Turan’a Kaz Dağları yalanlaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan geçtiğimiz günlerde Çanakkale Gelibolu’da muhtarlar ile bir araya gelmiş ve yaptığı konuşmada Kaz Dağları konusuna değinerek: “Zamanın bakanı Çanakkaleli Cumhur Ersümer, yıl 2001’in 25 Nisan’ı. İlk altın arama iznini o vermiş. Devam eden bir süreç var, o günden bugüne ‘Altın varsa bulun’ demişler” demişti.

“BAKANLIKTAN AYRILMAMDAN 11 YIL SONRADIR”

Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Cumhur Ersümer, AKP'li Turan'ın bu iddialarına yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Doğu Biga Madencilik ve ortağı Alamos Gold firmasının ruhsatını paylaşan Ersümer, ruhsatın kendisinin görev süresinden sonra verildiğini belirterek: “Ruhsatlara dayalı olarak yapılan işlemlerin tamamı, benim görev dönemimden sonradır ve bu belgeyi düzenlemek için yapılan görevlendirmede yine 27/09/2012 tarih ve 4793 sayılı olup benim bakanlıktan ayrılmamdan 11 yıl sonradır” dedi.

“ARAMA RUHSATI; GİT 200 BİN AĞAÇ KES, KATLİAM YAP İZNİ VERMEZ”

Hiçbir maden arama ve işletme ruhsatının ağaç kesimine de onay vermediğine dikkat çeken Cumhur Ersümer'in şöyle devam etti;

“Her maden arama ruhsatının 30 ay süresi vardır. Aramacı aramayı yapma hakkına sahip olur. Sadece arama yapabilir. Ama bakır bulur, ama mermer, ama altın veya hiçbir şey de bulmayabilir. Arama ruhsatları birleşir düşer yeniden çıkarılır bu apayrı bir süreçtir. Yaptığı aramadan sonra ön işletme için başvurur ön işletme ruhsatı, sonra işletme ruhsatı alır ve sonunda Gayrisıhhi Müessese izni alır ve olayda olduğu gibi malum işler yapılır. Hiçbir arama ruhsatı; git 200 bin ağaç kes, katliam yap izni vermez. Çanakkale halkının içme suyunu görmemezlikten gel demek hiç değildir”

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“YILLARCA RUHSAT VERMEYECEKSİN. SONRA ANİDEN VAHİY GELMİŞ GİBİ.”

Hiçbir şeyin gizli kalmayacağını belirten eski bakan Ersümer, “Döneminde bütün izinleri vereceksin, ancak bir türlü vermediğin Gayrisıhhi Müessese izni için şirket çalmadık kapı bırakmayacak! Aylar yıllar geçecek sonrada aniden vahiy gelmiş gibi, bir türlü vermediğin, ağaç kesimine, işletmeye geçmeye izin veren Gayrı Sıhhi Müessese iznini çıkartacaksın. Sonrada 18 yıl önceye gidip olmayan arama ruhsatının arkasına sığınmaya çalışacaksın! Ama oraya sığamazsın. Ayrıca hiçbir şey gizli kalmaz. Bir gün gelir bilenler bildiklerini açıklarlar. Birileri de kaçacak delik ararlar” ifadelerine yer verdi.

“MÜCADELEYİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM”

“Ben Allah’a şükür inkâr etmeden, kimseyi suçlamadan kimsenin arkasına saklanmadan her attığım imzamın, her uygulamamın hesabını vererek, bu günlere geldim. Allah bütün siyasilere ve başta Bülent Turan'a bu hesabı verilme imkânını versin diye de dua ederek yüz akı içinde yaşamaya devam ediyorum. Çanakkaleli hemşerilerimin haklı mücadelelerini sonuna kadar destekliyorum.”