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AKP’li Yeneroğlu: Kavala’yla ilgili kanıtlar bulamadım

AKP İstanbul Milletvekili MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu Gezi Davası hakkında açıklama yaptı.

15:54 -
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AKP’li Yeneroğlu: Kavala’yla ilgili kanıtlar bulamadım

Yeneroğlu, “Kavala’nın ‘Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak gezi olaylarının organizatörü,yöneticisi veya finansörü’ olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım” dedi.

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Son güncelleme: android-time 15:56 24.06.2019
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