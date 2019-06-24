AKP’li Yeneroğlu: Kavala’yla ilgili kanıtlar bulamadım

Yeneroğlu, “Kavala’nın ‘Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak gezi olaylarının organizatörü,yöneticisi veya finansörü’ olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım” dedi.

Ayrıca iddianamede adı geçen Yiğit Aksakoğlu ile ilgili kurulmaya çalışılan bağlantılar hukuk adına ürkütücü. Kavala ile herhangi bir irtibatı ve tanışıklığı dahi olmayan ve isnad edilen suçlarla ilgili de maddi kanıt sunulmayan bir kişinin tutuklu yargılanması izaha muhtaç.

— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 24 Haziran 2019