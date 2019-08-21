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AKP’li Yeneroğlu Van’daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istedi!

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Van'daki kayyum atamalarını protesto edenlere gerçekleştirilen polis müdahalesi için, "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır" dedi.

20:27 -
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Van, Mardin ve Diyarbakır belediyelerinin HDP’li başkanlarının görevden alınması sonrası gerçekleştirilen protestolara polis müdahalede bulundu.

Van’daki protestolarda polisin bir dükkana saklanan göstericileri gözaltına alma şekli tepkilere neden oldu. AKP’nin İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu görüntülerde polislerin göstericilere uyguladığı şiddet için “Görüntüler korkunç… Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır” tepkisini gösterdi.

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Son güncelleme: android-time 20:37 21.08.2019
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