AKP’li Yeneroğlu Van’daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istedi!

Van, Mardin ve Diyarbakır belediyelerinin HDP’li başkanlarının görevden alınması sonrası gerçekleştirilen protestolara polis müdahalede bulundu.

Van’daki protestolarda polisin bir dükkana saklanan göstericileri gözaltına alma şekli tepkilere neden oldu. AKP’nin İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu görüntülerde polislerin göstericilere uyguladığı şiddet için “Görüntüler korkunç… Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır” tepkisini gösterdi.