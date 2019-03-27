AKP’li yöneticinin evinden hayali seçmen çıktı!

AKP'li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer'in eşiyle birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde toplamda 13 seçmenin bulunduğu ortaya çıktı. Eşi ve kendisi dışında 11 seçmenin bulunduğu Değer'in evinde gerçekte ise bu isimlerin yaşamadığı iddia edildi.

8 ayrı şehirden toplamda 13 kişinin yaşadığı hane sahibi Yunus Değer'le ilgili suç duyurusunda da bulunuldu. CHP Torbalı parti yöneticisi Ayhan Kaya ve meclis üyesi adayı Özkan Altun Değer'in seçim kanuna ve nüfus kanuna muhalefet suçu işlediğini belirterek Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu.

21 Mart günü başvurulan şikâyet metninde Değer için, “Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer 2019 mahalli idareler seçimleri için Torbalı ilçesinde oy kullandırmak amacıyla kendi ikametgahında; 11 kişinin yaşadığı tarafımızca haricen tespit edilmiştir. Bu aile konutunda bu kadar fiili insanın yaşıyor olması mümkün değildir. Aile konutu sahibi Yunus Değer ikametgahında yaşamayan birçok insanı sadece Torbalı ilçesinde mahalli idariler seçimlerinde oy atması için hayali olarak taşımıştır. Bu kesinlikle seçim kanununa ve nüfus kanuna acıka muhalefet etmek yoluyla suç teşkil etmektedir. Şikayet dilekçemizin kabulü ile şüpheli Yunus Değer hakkında ilgili suçlardan ve sayın başsavcılığımız tarafından tespit edilecek suçlar çerçevesinde soruşturma başlatılmasını ve şüphelinin cezalandırılması için kamu davası ikamesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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Yeniçağ’da yer alan habere göre, Değer'in evinde eşi Çiğdem Değer'in yanı sıra Kırklareli nüfusuna kayıtlı Atilla Alço, Mardin nüfusuna kayıtlı Abdullah ve Muhammet Altay, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Abdülkadir Azamlı, Muş nüfusuna kayıtlı Hüseyin Değer, İzmir nüfusuna kayıtlı Murat Günay ve Salih Umaç, Bartın nüfusuna kayıtlı Erdinç Keleş, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Emin Gökçan Örücü ve Ankara nüfusuna kayıtlı Görkem Üzel yaşıyor gösteriliyor. Bu isimler Cumhuriyet İlkokulu'nda oy verecek.