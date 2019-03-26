AKP’li Zeybekci’nin broşüründen Yunan adası çıktı! | Son dakika

AKP ve MHP’nin İzmir adayı Nihat Zeybekci’nin 31 Mart yerel seçim çalışmaları için İzmir’de dağıttığı broşürlerde İzmir yerine Yunan adasının fotoğraflarının kullanıldığı belirtildi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in sosyal medyadan paylaşarak duyurduğu olayda, Zeybekci’nin ‘Turizmle kültürle iç içe İzmir’ yazılı broşüründe Yunanistan’a ait Sakız Adası’nın fotoğraflarının kullanıldığı ortaya çıktı.

SAKIZ ADASI İZMİR’İN KARŞISINDA

Yunanistan’a ait Sakız Adası özellikle yaz aylarında binlerce Türk vatandaşının uğrak mekanlarından.

Sakız Adası Yunanistan’da, Ege Denizi’nde, Karaburun Yarımadası’nın karşısında yer alan bir adanın; Yunanistan’ın Kuzey Ege Periferisinde bu adayı ve yakınındaki birkaç küçük adayı içeren ve yine Khios adını taşıyan ilin; ve adanın en büyük yerleşimi ve idari bölgenin merkezi olan şehrin ismidir.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Zeybekci’nin broşürlerine sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar;

“Düşünün ki bir belediye başkan adayı aday olduğu ilin fotoğrafını değilde başka bir ülkenin fotoğrafını paylaşıyor bir de oy alıyor ben bakkala ekmek almaya göndermem o tip var adamda.

İzmir diye nereyi saniyorsa garibim.

Bir gülme tutuyor insanı” ifadelerini kullandı.