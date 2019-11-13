AKP’lilere sınavsız atama piyangosu

AKP yöneticiler ve bürokrat yakınları sınavsız ya da özel işlemlerle kamuda görevlendirilmeye devam ediyor. Henüz mesleğinin başındaki AKP'liler ve bürokrat yakınları yılların tecrübesini gerektiren yerlere “görevlendirme” adıyla işe başlatılıyorlar.

İşte, son dönemde yapılan bu uygulamalar bazı örnekler:

MUHTEŞEM DÖNÜŞ: 13 yıl önce memuriyetten istifa edip özel çalışan ve AKP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı yaparak siyasete atılan Mehmet Eşsiz'e ‘müdür piyangosu' vurdu. Eşsiz, yaklaşık 3 ay önce, yakın arkadaşı AKP eski Milletvekili Vural Kavuncu'nun Rektörü olduğu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından açıktan atamayla yeniden memur yapıldı. Sonra da sınava girmeden Sağlık Müdürlüğü'nde para ve ihalelerden sorumlu ‘Müdür Yardımcısı' oldu. Eşsiz, “Bana yönelik işlemler kanuna uygun” dedi.

MEZUN OLUR OLMAZ: Sivas AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi 23 yaşındaki Abdülmecid Demirkaynak, “Anıtlar Kurulu” olarak bilinen Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na üye yapıldı. Kurul'a deneyimli isimlerin atanması gerekirken henüz mesleğinin başındaki AKP'li Demirkaynak'ın atanması tartışma yarattı. 23 yaşındaki Demirkaynak 1 yıl önce mimarlık bölümünden mezun oldu. Mevzuata göre Kurul üyelerinin ticari işletmelerinin bulunmaması gerekirken Demirkaynak'a ait mimarlık ofisi olduğu bildirildi.

TBB'NİN VAZGEÇİLMEZİ: Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) memur olarak görev yapan Cemal Baş, 31 Mart Seçimleri'nde Keçiören Belediyesi'ne AKP'den Belediye Meclis Üyesi olmak için istifa etti. Baş, kuruma bu kez daha yüksek maaşa işçi olarak alındı. AKP'den de Belediye Meclis Üyesi seçildi. TBB şirketine Yönetim Kurulu Üyesi de yapıldı. Kurumda “müdürlük” görevi de verildi. Baş, “Yarım kalan projeleri sürdürmek için görev aldım. Bunlara kurumda hakim olan tek kişiyim” şeklinde açıklama yaptı.