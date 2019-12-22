AKP’nin 116 bin liraya kiraladığı araçları CHP 66 bin liraya satın aldı

Manisa’ya bağlı Akhisar Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, kişisel Twitter hesabından karşılaştırmalı bir mesaj paylaştı. Buna göre; AKP döneminde aylık yaklaşık 116 bin lira bedelle kiralanan 22 hizmet aracı, dört yıl vadeyle aylık yaklaşık 66 bin liraya satın alındı.

Dutlulu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Akhisar Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca her zaman tasarruftan ve şeffaflıktan yana olduk. Bu kapsamda daha önceden kiraladığımız araçlara aylık 116.643 TL kira öderken, şu anda aynı araçları belediyemizin bünyesine satın alma fiyatımız aylık 66 bin TL'dir.

48 AYDA YAKLAŞIK 2.5 MİLYON TASARRUF

Yapılan anlaşmayla 22 adet hizmet aracını KDV dahil 2 milyon 329 bin 372 liraya belediyeye kazandırdığını belirten Dutlulu, ”Geçmiş dönemde ödenen aylık 116.643 TL olan kiralık araç gideri, 2020 senesinde aylık 66.018 TL'ye düşürdük” ifadesini kullandı.

Bu hesapla aylık 50 bin 624 lira, yıllık ise 607 bin 490 lira tasarruf ettiklerini aktaran Besim Dutlulu, “Bu kapsamda 48 ay sonucunda 2.429.963 TL tasarruf yapmamızın yanı sıra, Akhisar halkının hizmetine sunulmak üzere belediye envanterimize de 22 adet hizmet aracı kazandırmış olduk. Hayırlı olsun” mesajı paylaştı.