AKP’nin eski İstanbul İl Başkanı Temurci: Korkuları gerçeğe dönüşecek

AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı’nın AKP’den kesin ihraç istemiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine bir tepki de eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’den geldi.

Medyascope’a açıklamalarda bulunan Temurci, “Bu ihraç süreci Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır. Bizim tanıdığımız Erdoğan arkadaşlarını kucaklardı. Ben ve arkadaşlarım geçen süreçte AK Parti'nin kendi değerlerine, kendi mazisine sahip çıkmasını bekledik. Bekledik ki birileri kendini hesaba çeksin. AK Parti ceza keserek sonuç alacağını düşünüyorsa yanılıyor” eleştirisinde bulundu.