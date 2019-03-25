AKP’nin İzmir adayı Zeybekci: İçkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir’de halkın “AKP kazanırsa yaşam tarzı ve özgürlükler kaybedilir” gibi bir kaygısı olmadığını söyledi.

“TATIŞMAK YOBAZLIKTIR”

İki dönem belediye başkanlığı yaptığı Denizli’de içkili mekanların ruhsatını bizzat kendisinin verdiğini söyleyen Zeybekci, “21. Yüzyılın Türkiye’sinde içkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır” dedi.

İzmir’de genç işsizliğinin çok yüksek olduğunu söyleyen Zeybekci, İzmir’de yetişen gençlerin iş bulmak için başka kentlere göç ettiklerini söyledi.

BBC Türkçe’ye konuşan Zeybekci, son yıllarda artan beyin göçüyle ilgili ise “Nitelikli gençler bir fırsat bulup maalesef ülkeyi terk ediyor. Kavgalı eve kimse kız vermez” dedi.

AKP’li eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir’in altyapı sorunlarına dikkat çekti. Zeybekci, 65 bin ve 84 bin kişiyle olmak üzere iki farklı anket yaptırdıklarını ve İzmir’de öne çıkan ilk dört problemin şehrin altyapı sorunlarını içerdiğini söyledi.

Seçilmesi halinde ilk yapacağı işin ulaşımı rahatlatmak olacağını söyleyen Zeybekci, 28 adet köprülü kavşak projeleri olduğunu belirtti.

Zeybekci, Karşıyaka-Alsancak tramvay hattının Bayraklı üzerinden bağlanacağını ve üç yıl içerisinde İzmir’deki yeşil alan miktarını 10 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.