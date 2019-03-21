AKP’nin kaçak seçim çadırı kaldırılacak

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerindeki boş bir arsaya AKP tarafından kurulan yaklaşık 700 metrekarelik devasa seçim çadırının Odunpazarı İlçe Seçim Kurulu'nca kaldırılmasına karar verildi.



Kurulması aşamasında CHP'lilerin tepkisi üzerine Odunpazarı Belediyesi tarafından çadır mühürlenmişti. Ancak AKP'li yöneticiler, çalışmalarını sürdürerek geçtiğimiz gün çadırın açılışını yapmışlardı.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI KATILMIŞTI

18 Martta ‘Daha mutlu bir Odunpazarı' sloganıyla açılışı gerçekleştirilen seçim çadırı açılışına oyuncu Tuncay Akça ile birlikte bazı Hababam Sınıfı oyuncuları da katılmıştı. Açılışta, vatandaşlara 12 bin kişilik balık ekmek dağıtılmıştı.



ÇADIR KALDIRILACAK

Seçime kadar açık kalması planlanan çadırın izinsiz kurulduğu iddiasıyla CHP ve Saadet Partisi yöneticileri İlçe Seçim Kurulu'na şikâyette bulundu. Odunpazarı İlçe Seçim Kurulu, asılmış olan “İçin rahat olsun Odunpazarı” ve “1250 kadın iş sahibi oluyor” sloganlarının asılı olduğu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan'ın resimlerini içerdiği ve seçim bürosu olarak kullanıldığı anlaşıldığından afişlerin sökülerek çadırın kaldırılmasına karar verdi.