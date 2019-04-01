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AKP’nin kalesiydi… Eynesil’de vicdan seçimi

Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun'un Eynesil ilçesinde YSK'nın sonuçlara göre; CHP'nin adayı Ahmet Latif Karadeniz kazandı. Rabia Naz'ın babası, "Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız" diye konuştu.

10:58 -
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AKP’nin kalesiydi… Eynesil’de vicdan seçimi

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun’un Eynesil ilçesinde Anadolu Ajansı ve YSK’nın açıkladığı sonuçlara göre AKP’li mevcut belediye başkanının karşısında CHP’nin adayı Ahmet Latif Karadeniz seçimi kazandı.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, oy kullanımı sonrası Eynesil’de bir konuşma yaparak, “Ey Eynesil milleti, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız. Bugüne kadar yargı önü açık olduğu halde korunan zalime Allah’ın izniyle hesap soracağız” ifadelerini kullandı.

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İşte Eynesil’de seçim sonuçları:

Giresun İli EYNESİL İlcesi Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ahmet Latif Karadeniz CHP CHP 2773 56.84%
Coşkun Somuncuoğlu AK Parti AK Parti 1788 36.65%
Emre Kemal MHP MHP 273 5.6%
Saadet Partisi Saadet Partisi 30 0.61%
BTP BTP 15 0.31%
Giresun İli EYNESİL İlçesi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 2.292%47,82
AK Parti AK Parti 1.775%37,03
MHP MHP 653%13,62
Saadet Partisi Saadet Partisi 66%1,38
TKP TKP 7%0,15

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Son güncelleme: android-time 11:25 01.04.2019
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