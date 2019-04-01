AKP’nin kalesiydi… Eynesil’de vicdan seçimi

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun’un Eynesil ilçesinde Anadolu Ajansı ve YSK’nın açıkladığı sonuçlara göre AKP’li mevcut belediye başkanının karşısında CHP’nin adayı Ahmet Latif Karadeniz seçimi kazandı.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, oy kullanımı sonrası Eynesil’de bir konuşma yaparak, “Ey Eynesil milleti, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız. Bugüne kadar yargı önü açık olduğu halde korunan zalime Allah’ın izniyle hesap soracağız” ifadelerini kullandı.

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İşte Eynesil’de seçim sonuçları: