AKP’nin Küçükçekmece adayından seçmene sitem dolu mesaj

Türkiye başa baş geçen bir seçim maratonunu daha geride bıraktı ancak birçok il ve ilçede tartışmalar sürüyor. Kesin sonuçlar henüz açıklanmasa da YSK verilerine göre, AKP uzun süredir yönetiminde bulundurduğu önemli il ve ilçeleri kaybetti. Bunların başında ise İstanbul ve Ankara ile bu büyükşehirlerin ilçeleri geliyor…

Seçimi ‘Geçersiz oyların aleyhlerine yazıldığı için kaybettiklerini’ iddia eden AKP’liler İstanbul’un tüm ilçelerinde sonuçlara itiraz ettiler.

Geçersiz oy itirazlarının en yoğun olduğu ilçelerden birisi de Küçükçekmece’ydi…

Ancak AKP’nin Küçükçekmece adayı Temel Karadeniz’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, geçersiz oyların neden partisinin aleyhine olduğunu doğrular nitelikteydi.

İşte o ‘sitem dolu sevgi’ mesajı: