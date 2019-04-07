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AKP’nin Küçükçekmece adayından seçmene sitem dolu mesaj

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından birçok il ve ilçede umduğunu bulamayan AKP, başta İstanbul olmak üzere neredeyse seçimi kaybettiği yerlerin tamamında geçersiz oyların sayımı için itirazlarda bulundu. Tartışmaların odağındaki ilçelerden biri de geçen seçimlerde AKP'nin kalesi konumunda olan Küçükçekmece'ydi... İlçe belediye başkanlığını yüzde 6'ya yakın farkla kaybeden iktidar partisi adayı Temel Karadeniz'in kendi seçmenine de göndermede bulunan 'sevgi mesajı' dikkat çekti.

Kubilay AYDIN
15:25 -
Haberler Gündem
AKP’nin Küçükçekmece adayından seçmene sitem dolu mesaj

Türkiye başa baş geçen bir seçim maratonunu daha geride bıraktı ancak birçok il ve ilçede tartışmalar sürüyor. Kesin sonuçlar henüz açıklanmasa da YSK verilerine göre, AKP uzun süredir yönetiminde bulundurduğu önemli il ve ilçeleri kaybetti. Bunların başında ise İstanbul ve Ankara ile bu büyükşehirlerin ilçeleri geliyor…

Seçimi ‘Geçersiz oyların aleyhlerine yazıldığı için kaybettiklerini’ iddia eden AKP’liler İstanbul’un tüm ilçelerinde sonuçlara itiraz ettiler.

Geçersiz oy itirazlarının en yoğun olduğu ilçelerden birisi de Küçükçekmece’ydi…

Ancak AKP’nin Küçükçekmece adayı Temel Karadeniz’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, geçersiz oyların neden partisinin aleyhine olduğunu doğrular nitelikteydi.

İşte o ‘sitem dolu sevgi’ mesajı:

İstanbul İli KÜÇÜKÇEKMECE İlcesi Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Kemal Çebi CHP CHP 223834 50.97%
Temel Karadeniz AK Parti AK Parti 198564 45.22%
Mustafa Kurdaş Saadet Partisi Saadet Partisi 6797 1.55%
BBP BBP 4619 1.05%
DSP DSP 2512 0.57%
BTP BTP 985 0.22%
DP DP 790 0.18%
Vatan Partisi Vatan Partisi 635 0.14%
ŞİRİN ÇEKEN ŞİRİN ÇEKEN 385 0.09%
Son güncelleme: android-time 15:30 07.04.2019
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