AKP’nin İzmit buluşmasında su kavgası

Cumhur İttifakı’nın AKP’den İzmit Belediye başkan adayı Sibel Gönül, kentte geniş bir nüfusa sahip olan Roman vatandaşlarla buluşmak için özel bir toplantı organize etti.

KONUŞMA ÖNCESİ SU KAVGASI ÇIKTI

İzmit'in en büyük spor salonu olan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda binlerce vatandaşı toplayan AKP teşkilatları Sibel Gönül'ün salondaki vatandaşlarla selamlaşıp sahneye gelmesini beklerken su ve yiyecek almak isteyen vatandaşlar isyan etti.

KENDİ ARALARINDA KAVGA ETTİLER

Uzun süre kendilerine su verilmediğini iddia eden vatandaşları sakinleştirmek isteyen partililer ikram kutularını getirdi ancak bu defa da salondaki vatandaşlar kendi aralarında tartışmaya başladı.

GÖNÜL KONUŞMA YAPAMADAN AYRILDI

Vatandaşlar isyan edince salona güvenlik güçleri çağırıldı. Polis, kavga edenleri dağıtmak için biber gazlı müdahalede bulundu, Kapalı spor salonu biber gazlı müdahale sonrasında kullanılamaz hale geldi. Bunun üzerine program iptal edildi.