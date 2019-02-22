Mustafa Şentop adaylık başvurusunu yaptı

AKP grubunda önceki gün yapılan temayül yoklamasında da Şentop'un AKP'li Milletvekillerinden daha çok oy destek aldığı öğrenildi. Seçilmesine kesin gözü ile bakılan Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı. Aynı zamanda futbol hakemi olan Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüttü.

Pazar günü yapılacak seçimde Şentop'un 301 oy gereken 3. turda, 29'uncu TBMM Başkanı olması bekleniyor. Şentop'a MHP'li vekiller de destek verecek. TBMM Başkanlığı seçimlerine, CHP'nin adayı olarak, grup başkanvekili Engin Altay da katılacak. TBMM bu seçimin ardından 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle tatile girecek.

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