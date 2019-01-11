AKP’nin Trabzon adayları açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen, AKP Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’na katıldı. Erdoğan partililere seslendikten sonra AKP’nin adaylarını açıkladı.
İşte Trabzon Belediye Başkan adayları:
Akçabat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim
Araklı Belediye Başkan Adayı Recep Çebi
Arsin Belediye Başkan Adayı Muhammet Sait Gürsoy
Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Harun Demirci
Yaygara Belediye Başkan Adayı Hanefi Top
Dernekpazarı Belediye Başkan Adayı Mehmet Aşık
Hayrat Belediye Başkan Adayı Salih Öztel
Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Ali Aydın
Maçka Belediye Başkan Adayı Koray Koçan
Of Belediye Başkan Adayı Salim Salih Sarıalioğlu
Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç
Sürmene Belediye Başkan Adayı Rahmi Üstün
Tonya Belediye Başkan Adayı Osman Beşel
Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı Muhammet Balta
CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARI
Yomra Belediye Başkan Adayı İbrahim Sağıroğlu
Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Mümin Nuhoğlu
Şampazarı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız
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