AKP’nin üniversitedeki toplantısından rektörlüğün haberi yokmuş

Eskişehir'de AKP Gençlik Kolları geçtiğimiz Perşembe günü Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi kantininde ‘Eskişehir İl Gençlik Kolları haftalık olağan yönetim toplantısı' düzenledi. Toplantının sosyal medyadan da paylaşılmasının ardından üniversite öğrencileri, toplantıya tepki göstererek, kantinde ‘Kantinler Bizimdir' diyerek bir süre eylem yaptı. Eylemde öğrenciler kantinden alışveriş yapmayarak ıslık ve alkışlarla kantin işletmecisini de protesto etti.

KANTİN İÇİNE KANTİN AÇTILAR

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri kantinde tezgah kurarak ücretsiz çay-kahve dağıttı. Öğrenciler yine evlerinde hazırlamış oldukları çiğköfte, kısır, kek, börek tarzı ürünleri de kantine getirerek arkadaşlarına ücretsiz dağıtarak kantin işletmecisini boykot etti.

BOYKOT BİRKAÇ GÜN DAHA SÜRECEK

Öğrenciler adına açıklama yapan Alpay Ağaç, eylemin birkaç gün süreceğini belirterek, “Birçok yasal etkinliğimiz için bile, bize kantin salonunu kullanmamıza izin verilmiyor. Saat 17.00'dan sonra kantine bile giremiyoruz. Ama onlar kekli, börekli toplantılarını yapmışlar. Kantin işletmecisinin oğlu AKP Gençlik Kolları üyesi olduğunu öğrendik. Etkinliği de o ayarlamış. Kantin işletmecisini buradan uyarıyoruz. Boykotumuza birkaç gün devam edeceğiz. Üniversite yönetiminden, AKP Gençlik Kolları'nın burada toplantı yapmasıyla ilgili gerekli soruşturmaları açmasını bekliyoruz” dedi.

BİLGİMİZ YOK

Boykota katılan Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erhan Eroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir hukuk devleti. Bir şeyden rahatsız olunabilir, bir şey bazen doğru bazen yanlış yapılabilir. Gereken, size yakışan bir şekilde, sağduyulu davranmanız hepimizin beklediği tek sonuçtur. Rektör hocam şuanda Ankara'da bir toplantıda. Sizlere selamlarını iletmemi istedi. Eskişehir'de olsaydı şuanda benim yerime sizlere kendisi açıklama yapacaktı. Perşembe akşamı yapılan o etkinlikle ilgili ne fakülte dekanlığının ne de Anadolu Üniversitesi rektörlüğünün bilgisi yoktur. Bu yüzden konuyla ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır” dedi.