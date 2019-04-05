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AKP’ye Ankara’da soğuk duş: İl Seçim Kurulu 14 ilçedeki itirazı reddetti

Ankara'da yaşanan son gelişmeyi CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer duyurdu. Taşcıer, Ankara İl Seçim Kurulu'nun AKP'nin kalan 14 ilçedeki itirazlarını reddettiğini açıkladı.

14:54 -
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AKP’ye Ankara’da soğuk duş: İl Seçim Kurulu 14 ilçedeki itirazı reddetti

Taşcıer, Ankara İl Seçim Kurulu’nun AKP’nin kalan 14 ilçedeki itirazlarını reddettiğini açıkladı.

Taşcıer şu paylaşımlarda bulundu:

Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek ile süreci takip ediyoruz. Ankara İl Seçim Kurulu AKP'nin kalan 14 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımı itirazını REDDETTİ. YSK'nın geçmiş uygulamasına göre, Mansur Yavaş'ın mazbatası takdim edilmelidir.”

Ankara'da seçim sonuçlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni @mansuryavas06 %50,93 oran ve 123.799 oy farkla kazanmıştır. 5 yılda yapacak çok işimiz var. Daha fazla gün kaybetmeden, Başkanımız Mansur Yavaş'a mazbatası bir an önce takdim edilmelidir

Son güncelleme: android-time 15:23 05.04.2019
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