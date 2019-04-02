AKP’ye ilk ret Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’ndan!

AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş'un yaptığı başvuru üzerine, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen kararda şöyle denildi:

İLGİLİ HABER İstanbul'daki durum için en net açıklama Kaftancıoğlu'dan geldi

“AK Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatının 3 ayrı dilekçesi ile geçersiz sayılan oy pusulalarının yeniden sayılması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a verilen ve geçersiz sayılan 4 bin 971 oyun geçerli sayılması ve maddi hatalar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin pusulaların yeniden sayılmasını talep ettiği, bu taleplerin soyut iddia dışında hiçbir delil ve belgeye dayanmadığı, parti temsilcileri ve sandık kurulu memur üyesi huzurunda düzenlenip imzalanan tutanakların aksini ispatlayacak belge bulunmadığı, yerinde görülmeyen taleplerin reddine” denildi.

İLGİLİ HABER AKP itiraz sürecini başlattı