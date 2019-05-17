Akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunacak? Namaz vakitleri 2019: İşte il il ezan saatleri…

Mübarek Ramazan ayında ibadetlerine ağırlık veren vatandaşlar akşam ve yatsı namazlarını kaçırmak istemiyor. Ezan saatini öğrenmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı il il namaz vakitlerini haberimizden okuyabilirler. İşte İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve tüm illerde namaz vakitler…

İL İL NAMAZ VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ

ANKARA NAMAZ SAATLERİ

İZMİR NAMAZ SAATLERİ

BURSA NAMAZ SAATLERİ

ANTALYA NAMAZ SAATLERİ

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.