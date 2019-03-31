Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aksaray seçim sonuçları açıklanıyor: 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre kim önde? İşte oy oranları…

Aksaray'da Belediye Başkan adaylarının oy oranları belli olmaya başladı. 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kim önde ve hangi parti kazandı soruları merak ediliyor. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Aksaray seçim sonuçları ve oy oranları...

21:33 -
Haberler Gündem
Aksaray seçim sonuçları açıklanıyor: 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre kim önde? İşte oy oranları…

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başındaydı. Aksaraylılar belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitti. Aksaray Belediye Başkanlığı yarışında sandıktan sonuç çıkmaya başladı. İşte yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Aksaray oy oranları…

Aksaray İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Evren Dinçer AK Parti AK Parti 42.912 % 40,99
MHP MHP 41.180 % 39,34
Özhan Türemiş İyi Parti İyi Parti 19.070 % 18,22
Saadet Partisi Saadet Partisi 375 % 0,36
DP DP 357 % 0,34
BBP BBP 251 % 0,24
Diğer Diğer 192 % 0,18
DSP DSP 94 % 0,09
BTP BTP 87 % 0,08
YAŞAR AR YAŞAR AR 75 % 0,07
Aylin Tozduman TKP TKP 70 % 0,07
Vatan Partisi Vatan Partisi 27 % 0,03
Aksaray İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 63.849%46,06
MHP MHP 47.774%34,47
İyi Parti İyi Parti 15.650%11,29
CHP CHP 7.932%5,72
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.079%0,78
Diğer Diğer 675%0,49
BBP BBP 642%0,46
İBRAHİM GÜDENDEDE İBRAHİM GÜDENDEDE 310%0,22
DP DP 290%0,21
BTP BTP 198%0,14
DSP DSP 136%0,10
Vatan Partisi Vatan Partisi 77%0,06

KİMLER YARIŞMIŞTI?

Aksaray (Merkez) Belediye Başkanlığı için şu isimler yarıştı:

AKP: Evren Dinçer
MHP: Sefer Alkan
İYİ Parti: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)
Saadet Partisi: Levent Serdar Şahin
BTP: İbrahim Doğan
DSP: Mustafa Tosun
TKP: Aylin Tozduman
Bağımsız adaylar (Aksaray merkez): Yaşar Ar

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more