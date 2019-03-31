Aksaray seçim sonuçları açıklanıyor: 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre kim önde? İşte oy oranları…

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başındaydı. Aksaraylılar belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitti. Aksaray Belediye Başkanlığı yarışında sandıktan sonuç çıkmaya başladı. İşte yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Aksaray oy oranları…
|Aksaray İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Evren Dinçer
|AK Parti
|42.912
|% 40,99
|MHP
|41.180
|% 39,34
|Özhan Türemiş
|İyi Parti
|19.070
|% 18,22
|Saadet Partisi
|375
|% 0,36
|DP
|357
|% 0,34
|BBP
|251
|% 0,24
|Diğer
|192
|% 0,18
|DSP
|94
|% 0,09
|BTP
|87
|% 0,08
|YAŞAR AR
|75
|% 0,07
|Aylin Tozduman
|TKP
|70
|% 0,07
|Vatan Partisi
|27
|% 0,03
|Aksaray İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|63.849
|%46,06
|MHP
|47.774
|%34,47
|İyi Parti
|15.650
|%11,29
|CHP
|7.932
|%5,72
|Saadet Partisi
|1.079
|%0,78
|Diğer
|675
|%0,49
|BBP
|642
|%0,46
|İBRAHİM GÜDENDEDE
|310
|%0,22
|DP
|290
|%0,21
|BTP
|198
|%0,14
|DSP
|136
|%0,10
|Vatan Partisi
|77
|%0,06
Aksaray (Merkez) Belediye Başkanlığı için şu isimler yarıştı:
AKP: Evren Dinçer
MHP: Sefer Alkan
İYİ Parti: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)
Saadet Partisi: Levent Serdar Şahin
BTP: İbrahim Doğan
DSP: Mustafa Tosun
TKP: Aylin Tozduman
Bağımsız adaylar (Aksaray merkez): Yaşar Ar
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