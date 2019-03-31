Aksaray seçim sonuçları açıklanıyor: 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre kim önde? İşte oy oranları…

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başındaydı. Aksaraylılar belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitti. Aksaray Belediye Başkanlığı yarışında sandıktan sonuç çıkmaya başladı. İşte yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Aksaray oy oranları…

Aksaray İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 63.849 %46,06 47.774 %34,47 15.650 %11,29 7.932 %5,72 1.079 %0,78 675 %0,49 642 %0,46 310 %0,22 290 %0,21 198 %0,14 136 %0,10 77 %0,06

KİMLER YARIŞMIŞTI?

Aksaray (Merkez) Belediye Başkanlığı için şu isimler yarıştı:

AKP: Evren Dinçer

MHP: Sefer Alkan

İYİ Parti: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)

Saadet Partisi: Levent Serdar Şahin

BTP: İbrahim Doğan

DSP: Mustafa Tosun

TKP: Aylin Tozduman

Bağımsız adaylar (Aksaray merkez): Yaşar Ar