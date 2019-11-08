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Aksaray’da baba oğlunu vurarak öldürdü

Aksaray'da bir kişi, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

00:19 -
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Aksaray’da baba oğlunu vurarak öldürdü

Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak’ta oturan M.E (48) ile evine misafirliğe gelen babası R.E. (72) arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba R.E. üzerinde taşıdığı tabancayla oğlu M.E’yi başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.E. kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan R.E. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray-Nevşehir kara yolunda yakalanarak gözaltına alındı.  AA

Aksaray baba Cinayet doktor Emniyet Haber istanbul Kadın Nevşehir Polis Sağlık
Son güncelleme: 00:23 08.11.2019
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