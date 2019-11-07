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Aksaray’da insanlık ayıbı: Otizmli çocukları yuhaladılar

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı

07:52 -
Haberler Gündem
Aksaray’da insanlık ayıbı: Otizmli çocukları yuhaladılar

Aksaray’da vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri otizmli çocuklara karşı eylem yaptı.Veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktı. Okul müdürünün bu eylemi desteklediği, otizmli çocuklara kumpas kurulduğu, velilerin yanlış bilgilendirilip yönlendirildiği iddia ediliyor.

‘BU NASIL BİR KANDIRMACA’

Otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Veli, “Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?” diye sordu ve şu açıklamaları yaptı: Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup “otizmli çocukları istemiyoruz” diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?

Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) şu açıklamayı yaptı:

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