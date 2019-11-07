Aksaray’daki otizm eylemine suç duyurusu!

Yaşanan vahim gelişmenin ardından yıllardır engelli aktivisti ve otizimli bireylerin haklarını savunan ve bu konuda Avrupa Birliği projelerinde yer alan Elif Şenol, “Yıllardır kendi çocuğum da dahil olmak üzere, tüm otizimli bireylerin ayrıştırılmadan toplumun bir parçası olarak kabul edilmeleri konusunda yaptığım çalışmalar doğrultusunda yaşanan bu kin ve nefret suçuna duyarsız kalmam mümkün değildi” dedi.

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“CEZASIZ KALMAMASI GEREKİYOR”

Şenol, “Her ne kadar Aksaray Valiliği ve Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılmış olan soruşturmalar olsa da bana göre yetersizdir. Bu suçu işleyenlerin kesinlikle cezasız kalmaması gerekiyor. Ailecek bu konudaki hassasiyetimizden dolayı üç ayrı konuda Aksaray Cumhuriyet Savcılığı’na Muğla Adliyesinden suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun içeriği eğitim öğretim hakkı engellenemez, hakaret, kin ve nefret suçlarını içermektedir” şeklinde konuştu. İHA