112 gün sonra belde halkı yeniden sandık başına gitti!

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Belediye Başkanlığının 31 Mart’taki seçimde Büyük Birlik Partisinden (BBP) aday olan Ramazan Bozlak kazandı. İtiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Bozlak’ın mazbatasını iptal ederek 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu'nun 29. maddesine göre yeni seçim yapılması kararı aldı. Seçimin iptali üzerine BBP'den ayrılan Bozlak bugün beldede yapılan seçime AKP'nin adayı olarak girdi.

Beldede 4 okulda 11 sandıkta 2 bin 860 seçmenin oy kullandığı seçimde, BBP ve AKP olmak üzere 2 adayla seçime gidildi. Beldede kesin olmayan sonuçlara göre BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Us 783 oy alırken, AKP Belediye Başkan Adayı Ramazan Bozlak ise bin 624 oy alarak belediye başkanı seçildi.

“ADALET TECELLİ ETTİ”

Belediye başkanlığına seçilen Bozlak, “Doğru ve adalet eninde sonunda tecelli etti. AK Parti'yi bize uygun gördüler. AK Parti'den yarışa girdik ve diğer arkadaş da BBP'ye geçti. Akıl almayacak, kasabada hiç olmamış bir farkla belediyeyi Ramazan Bozlak olarak değil, kasabalı olarak belediyemizi aldık. Kasabalıya çok çok teşekkür ediyorum” dedi. İHA