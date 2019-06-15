Akşener 23 Haziran’dan sonra neler olacağını açıkladı

Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy'de esnaf ve İYİ Parti seçim çadırlarını ziyaret eden Akşener, 31 Mart seçimleri öncesi kendilerinin proje odaklı kampanya yürüttüğünü ancak Cumhur İttifakı’nın yöneticilerinin ise kendilerine karşı kara propaganda yapıp, hakaret dili kullandığını belirtti.

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“İPTALİN SEBEBİ DUYGUSALMIŞ”

31 Mart seçimlerinin yenilenme kararı üzerine itiraz etmediklerini belirten Akşener, “Haksızlığa rağmen hodri meydan dedik. Biz yanlış yapılıp iptal edilmiş bir seçime gitmiyoruz. Seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanının hakkını saklı tutarak seçime gidiyoruz. Çünkü bu ülkenin beraberliğe, kardeşliğe ve bütünlüğe ihtiyacı var. Ülkenin gerilime değil, normalleşmeye ihtiyacı var. 31 Mart akşamı İstanbullular bir karar verdi. Sayın İmamoğlu’nu İBB Başkanı seçti. Sayın Erdoğan 31 Mart akşamı bir konuşma yaptı. Allah var çok ümitlendim. Yani sadece AK Parti'nin cumhurbaşkanı olmaktan çıkacak 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmaya yönelik bir fırsat çıktı ortaya. Bunu şansa çevirecek ve neticede Türkiye normalleşecek diye düşündük. Arkasından ne oldu, ne bitti bilmiyoruz, sonuç İBB başkanlığı iptal edildi. Niye iptal edildi diye biraz araştırdık. Ortaya bir şey çıktı, İstanbul seçiminin iptalinin sebebi duygusalmış” dedi.

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“2-3 PUAN FARKLA KAZANACAK”

Akşener, İBB ile ilgili çeşitli yolsuzluk iddialarında bulunarak halkın parasının hukuksuzca kullanıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu ve bütün İstanbulluların hakkının gasp edildiğini vurgulayan Akşener, “Ben bu milleti tanıyorsam sandığına tekme atılmasını katiyetle kabul etmez. Biliyorum ki sevgili kardeşim, Sayın Ekrem İmamoğlu bu seçim sandıklarından en az 2-3 puan farkla çıkacaktır. Sandıklar açılacak, bakalım bu arkadaşlar ne yapacaklar” ifadelerini kullandı.

HAYALİNİ AÇIKLADI

Akşener, partilileri son günlerde yaşanabilecek provokasyonlara karşı uyararak 23 Haziran’a kadar herkesin sinirlerine hakim olmasını istedi. 23 Haziran’da öncelikle seçmenin iradesinin kabul görmesini dileyen Akşener, “Hayalim şu; İnşallah seçilecek Sayın İmamoğlu ve 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olacak. Dertli biri gittiğinde özel kaleminin kulağına ‘Bizden mi değil mi?’ diye fısıldamayacak. Özel kalemine tembih edip ‘Gidip bizimkine üye olsun’ demeyecek, sadece dertlinin derdine çare olacak. En önemlisi yüzlerdeki gerginliği ‘Yarınla ilgili ne olacak' kaygısını yaratan o ifadenin inşallah 24 Haziran günü İstanbullunun kalbinden, yüzünden çıkacağına inanıyorum” dedi.

Ataşehir Prestij Caddesi’nde Akşener’in AKP çadırı ziyareti sonrası iki vatandaş arasında gerginlik yaşanırken, polis ekipleri çadırlar arasına sıralanarak güvenlik önlemi aldı. Akşener ise konuşmasında cadde esnafına ve çadır ziyareti yaptığı AKP’lilere nezaketleri için teşekkür etti. AA