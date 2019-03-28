Akşener: Asıl vahim olan şu, Türkiye’nin devlet ciddiyetini ortadan kaldırdılar

Akşener, bazı belediye meclis üyesi adaylarının, terör örgütü PKK ile halen irtibatı bulunması suçlamasıyla ilgili sert ifadelerde bulundu.

“AK PARTİ’DE POLİTİKA YAPARKEN KÜRT KARDEŞLERİMİZ; İYİ PARTİ’Yİ TERCİH ETTİKLERİNDE PKK’LI”

Akşener şöyle konuştu;

“29 arkadaşımızla ilgili ismini de vereyim. Yenişafak Gazetesi’nde ‘Meral Hanım’ın PKK’lıları’ diye bir liste yayınlandı. Şimdi bunlardan Kocaeli’nde oturan Muş doğumlu bir kardeşimizi ben bugün Bursa’da miting meydanında Bursalıların karşısına çıkarttım. Bu 29 arkadaşın ortak özelliği bir kişi hariç Kürt olmaları… Bu arkadaşlarımızın tamamının İYİ Parti’den belediye başkan meclis üyelerine aday olmaları… Bunların bir kısmının geçmişinde Ak Parti var. Bir kısmının geçmişinde MHP var. Yani Ak Parti sayın Erdoğan tarafından yürürsek Ak Parti’den politika yaparlarken bu arkadaşlarımız Kürt kardeşlerimiz… İYİ Parti’yi tercih ettikleri andan itibaren bunlar PKK’lı olmuş durumda…”

İLGİLİ HABER Akşener'den o AKP'liye tepki: Sensin öküz!

İçlerinde çok acı hikayeleri olanların olduğunu ifade eden Akşener,

“Bugün meydanda Bursa’da ağlaya ağlaya konuşan kardeşimiz, net bir şey söyledi; ‘İlk defa siyasete İYİ Parti’de dahil oldum. İlçe yöneticisi oldum. Şimdi de belediye meclis üyesi adayıyım.’ Bahçıvanlık yapıyor bu arkadaşımız. Ve bir şey daha söyledi; PKK ile mücadele ettiğini kendisinin ve ailesinin ettiğini söylüyor. Askerlik yaptığı bir dönem var. Askerlik yaptığı dönemde bu arkadaşımız için PKK’lı deniyor” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Kılıçdaroğlu: Vatandaşın buzdolabı bomboş

“ASIL VAHİM OLAN DEVLET CİDDİYETİNİN ORTADAN KALDIRILMASI”

Asıl vahim olanın Türkiye’nin devlet ciddiyetinin ortadan kaldırılması olduğunu vurgulayan Akşener, “Bir belediye alabilmek için insanların doğru eğri her şeylerini fahiş etmek, özellikle de onu çarpıtarak onu kimlik numarasıyla yayınladılar. Bu çok ağır bir suçtur. Bunun anlamı şu PKK’lılığı yapıştırmak, bunun üzerinden korkutabileceklerini bu arkadaşlarımızı bırakacağımı düşündüler…” dedi.