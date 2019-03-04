Akşener: Bu komplo demokrasiye ve millet iradesine karşı kuruldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte yerel seçim için DP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ayfer Yılmaz’ın kentte tanıtıldığı törene katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki törende hitap eden İYİ Parti lideri Akşener, “25 yıllık siyasi hayatımda gerek DYP gerek MHP bünyesinde pek çok acılı zamanlara, haksızlığa uğranan dönemlere şahitlik ettim. Özellikle 28 Şubat döneminde, ‘DYP’nin tabelaları dahi inecek’ denildiği dönemde, demokrasi aşığı Mersin’den seçilen milletvekillerinin kaya gibi yerinde durduğunu gördüm. O günün postallarından korkanların karşılarında durduk. O kadar çok şey yaşanmıştı ki ben insanların bu derece namert olabileceğini düşünmedim. Bu komployu yırtıp, atmak hepimizin görevidir. Bu komplo, sadece Kocamaz ve İYİ Parti’ye kurulmuş bir komplo olarak değerlendirilemez. Bu, demokrasiye ve millet iradesine karşı kurulan namertçe, korkakça bir komplo ve ihanettir” diye konuştu.

UYSAL: DEMOKRASİ YOLSUZLUĞU YAPANLARA AYAR VERECEKSİNİZ

DP lideri Uysal ise uçlara kaymış siyasi noktaları birleştireceklerini kaydederek, “Türkiye, Arslanköy’deki demokrasi hadisesiyle anılır. Bu yerel seçimde de Mersin, bunu tekrar edecektir. Hakkı tutup, ayağa kaldırma adına herkesin gözü, bilesiniz ki Mersin’de olacaktır. Kendisinden olamayanları ‘hain’ ve ‘terörist’ ilan edenlere inat, Mersin gereken cevabı verecektir. İnşallah burada uçlara kaymış siyasi noktaları birleştireceğiz. Demokrasi yolsuzluğu yaparak, sandıkta yenemeyeceklerini anladıklarında adliyenin karanlık koridorlarında iş çevirenler kaybedecek. Demokrasi yolsuzluğu yapanlara, ayar verecek olan sizlersiniz. Bu tekerlek, tümsekte kalmamalı. Bu kavganın ve bu davanın bir parti mücadelesi olmadığını inşallah hep beraber anlatacağız. Mersin’imizin bağrına aday olarak sayın bakanımız Ayfer Yılmaz’ı emanet ediyoruz. Mersin’de demokrasinin onurunu kurtarmak adına, Mersin’in kıyama kalkacağına inanıyorum. Mersin’de devleri emzireceğiniz günler yakındır” dedi.

YILMAZ: DEMOKRASİ BAYRAĞI AYAKLAR ALTINA ALINDI

DP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yılmaz da kentte önemli işlere imza atacağını belirterek, “Bugün demokrasinin gerçek anlamda bayrağı dalgalandırılıyor. Demokrasi ve hukuk zor iştir. Bunları ortadan kaldırdığınızda ve her şeyi bir adamın ağzına bıraktığınızda neler olduğunu gördük. Demokrasi bayrağı ayaklar altına alındı. Yapacak çok işimiz var. Mersin’i yıldız şehir yapacağız. Başkanımızın bıraktığı hizmetlere devam edeceğiz. Biz Mersinliler şehrimizi çok severiz. Bize hizmet edeni de unutmayız. Birbirimizi düştüğümüz yerden kaldıralım. Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan’dan sonra bu kentte belediye başkanlığı yapacak ikinci kadın başkan olacağım” diye konuştu.

KOCAMAZ: İÇİMİZDEN VURULDUK

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Demokratik yollardan Başkan Kocamaz’ı hiç kimse yıkamaz ama demokrasi rafa kaldırılırsa, demokrasi kurallarının dışına çıkarılırsa maalesef bugün yaşadığımız olaylarla bizi saf dışı ettiklerini düşünenler olabilir. Bu can bu tende olduğu sürece ne Mersin sahipsiz ne demokrasi öksüz kalacak. Demokrasi dışı olaylarla önce içimizden vurulduk daha sonra da seçim kurullarının aldığı garabet kararlarla halkımızla olan gönül bağımızı koparmak istediler. Mersin’den bir kere daha haykırıyoruz. Mersin, aziz Atatürk’ün emirleri doğrultusunda sahipsiz bırakılmayacaktır, bırakılmamıştır. Bayrağı düşürmeden, hizmetleri yarıda bırakmadan bu kentin insanına bundan sonra da Sayın Ayfer Yılmaz bakanımız ile birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün hemşehrilerimizden parti taassubunu bir kenara atarak ve bağnaz anlayışlardan sıyrılarak, Mersin ortak paydasında birleşip, sadece Mersin için değil; Türk demokrasisine sahip çıkmak düşüncesiyle herkesi ayağa kalkmaya ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Konuşmaların ardından İYİ Parti lideri Akşener, DP lideri Uysal, Başkan Kocamaz ve DP’li aday Yılmaz, salondakileri selamladı. AA