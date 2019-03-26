Akşener: İstanbul, Ankara ve Bursa’yı alıyoruz | Son dakika haberleri

Seçim çalışmalarına Bodrum'da devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bölgede gördüğü 31 Mart atmosferini çok demokratik bulduğunu söyledi.

Bodrum adayları Mehmet Tosun'a, halka nasıl hitap etmesi gerektiğini sorduğuna dikkat çeken Akşener, “Mehmet kardeşime, ‘Neden bahsedeyim' diye bir soru surdum. Çünkü Bodrum'da sadece projeler üzerinden güzel bir rekabet sürüyor. Dilerim ki, Mehmet Tosun'un bana bahsettiği Bodrum'daki güzel rekabet Türkiye'nin her tarafına yayılır. Projeler üzerinden seçmen kararını verir ve seçilen belediye başkanı 5 yıl boyunca görevini yapar” diye konuştu.

SÜREKLİ SUÇLAYAN SİYASET

İktidar cephesinde, sürekli suçlayan bir siyaset anlayışının oluştuğunu belirten Akşener, “Genel seçim değil bu arkadaşlar. Bizler değil, partilerimizden genel başkan adayı olmuş arkadaşlar seçilecek. Ama çok uzun süredir gelen, ‘ceketimi assam kazanırım' anlayışı seçmeni velinimet olmaktan çıkardı” dedi.

NEDEN BENİ TUTUKLATMAK İSTİYORLAR

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

“Yorgunum, bırakıyorum deyip de, İYİ Parti'yi kurmamış olsaydık, nasıl bir seçim süreci olacaktı. Neden iktidar partisi bizim seçime girmememizi istedi? Neden bizimle kavga ediyorlar, neden beni tutuklatmak istiyorlar? Kale sayılan Bursa gidiyor. İYİ Parti kurulmamış olsaydı bu olur muydu? İstanbul'u ve Ankara'yı alıyoruz. Kutuplaşmayı isteyenlere inat, kutuplaşmayı ortadan kaldıran bir seçim atmosferini burada gördüm. Anadolu'nun her yerinde Cumhurbaşkanının fotoğrafı var ama belediye başkan adaylarının fotoğrafını göremedim.”